Задержанный внезапно умер в кабинете следователя в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержанный скончался в кабинете следователя. У него обнаружили серьезные травмы, сообщает E1.RU .

4 июня силовики пришли с обыском к мужчине, подозреваемому в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В кабинете следственного комитета ему стало плохо, в результате чего он скончался.

Позже у погибшего обнаружили сильные травмы головы, тела, а также повреждения внутренних органов.

Сейчас выясняется, получил ли он травмы при задержании росгвардейцами или иным образом, а также почему медики не смогли его спасти.

У мужчины остались жена и дети. Предполагаемый подельник погибшего тоже задержан, он жив.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.