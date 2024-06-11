Задержанный сотрудник ФСИН подозревается в оправдании терроризма

Публичные призывы к оправданию терроризма стали поводом для задержания в ФСИН

Публичные призывы к оправданию терроризма стали поводом для задержания сотрудника ФСИН в Москве, пишет РИА Новости .

«Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“, — указано в публикации со ссылкой на источник.

Ранее силовики в Москве задержали сотрудника ведомства.

В операции участвовали сотрудники ФСБ России и ГУ собственной безопасности ФСИН.