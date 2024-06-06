Задержанный по подозрению в стрельбе на западе столицы находится в тяжелом состоянии

Врачи прооперировали Андрея Демина, которого задержали по подозрению в убийстве мужчины на западе Москвы у станции метро «Кунцевская» на почве ревности. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС .

В правоохранительных органах уточнили, что допросить Демина нет возможности.

Происшествие случилось 6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве. Предварительно установлено, что стрелок преследовал жертву по дворам, затем ранил его из, предположительно, «Сайги». Когда Балишанский упал на землю, стрелок спокойно подошел к нему и произвел контрольный выстрел, затем ушел.

Полиция предполагает, что убийство бывшего скейтера могли заказать за деньги.