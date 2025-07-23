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Задержанный по делу об убийстве актер из «Слова пацана» Базанов ушел на СВО

Стало известно, что произошло с актером Сергеем Базановым, сыгравшим роль Демида в «Слове пацана». До этого он был задержан по делу об убийстве с разбоем, которое совершил в 2011 году, сообщает « МК: срочные новости ».

Базанов вместе с тремя подельниками отправились в зону спецоперации. Осудили одного из пяти членов банды — Сухроба Хайдарова.

Сотрудники ГСУ СК России по Москве выяснили, что именно он в момент атаки 14-летней давности бил предпринимателя. Хайдарова отправили в колонию на 20 лет.

Базанов вместе с четырьмя подельниками в 2011-м, предположительно, убил курьера «черной налички» Александра Дзабиева. Группе мужчин вероятно удалось скрыться с 900 тыс. долларов на автомобиле.