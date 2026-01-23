Задержанного в трусах бизнесмена арестовали за взятку российскому министру

Задержанного в трусах бизнесмена арестовали за взятку министру в Кемерове

Суд в Кемерове избрал меру пресечения предпринимателю, ставшему фигурантом громкого дела о коррупции в региональном здравоохранении. Обвиняемый, который был задержан силовиками едва ли не голышом и попал на видео, заключен под стражу на срок до 8 марта, сообщает «Сiбдепо» .

Бизнесмен проходит по делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере. По версии следствия, мужчина передавал незаконные денежные вознаграждения бывшим министру здравоохранения Кузбасса и главному врачу одной из больниц Кузбасса, чтобы получить покровительство в сфере медицинских госконтрактов.

Случай привлек особое внимание после публикации официальных кадров оперативной съемки. На видео запечатлен момент визита силовиков в дом коммерсанта, в ходе которого подозреваемый был обнаружен и задержан в одних трусах.

Расследование продолжается.

