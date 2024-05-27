Задержания демонстрантов начались на акциях протеста в Ереване

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67 демонстрантов задержали на акциях протеста в Ереване

В Ереване продолжаются акции протеста, вышедшие на улицы люди перекрывают дороги с требованием отставки правительства, сообщает РБК .

По информации News.am, задержания на акциях протеста проводятся с помощью спецназа.

На видеозаписи можно увидеть, как полицейские в красных беретах уводят демонстрантов. В это время протестующие скандируют лозунги и пытаются оттеснить полицию.

По данным местного МВД, на демонстрациях задержаны 67 человек, которые перекрывали улицы и магистрали в стране, передает «Sputnik Армения».

Кроме того, силовики попытались убрать машину, которой перекрыл движение лидер протестов, руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Србазан (Галстанян).

Баграт Србазан возглавляет движение «Тавуш во имя Родины». Он выступает против территориальных уступок Азербайджану. Ранее Србазан попросил церковь приостановить свой духовный статус, так как не может совмещать пост архиепископа с выдвижением кандидатуры на пост премьер-министра. С утра понедельника он призвал протестующих перекрывать дороги.