Задержан полицейский, причастный к смерти бойца СВО в отделении Махачкалы

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание полицейского, который привез в отдел в Махачкале участника СВО, где тот затем скончался. Об этом сообщает Baza .

Сотрудника патрульно-постовой службы задержали ночью 20 августа. Ранее он привез бойца спецназа «Ахмат» Ахмеда Джабраилова в отдел полиции Махачкалы. В момент гибели солдата правоохранитель находился вместе с ним в одном кабинете.

Джабраилова забрали в участок из-за того, что он нарушал общественный порядок на улице. Семья бойца спецназа «Ахмат» отмечала, что совсем недавно тот приехал на родину из зоны спецоперации и переживал посттравматическое расстройство.

Момент перед смертью бойца в участке был записан камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как сотрудники полиции, предположительно, бьют мужчину шокером и наносят ему удары кулаками. Затем солдат умирает.