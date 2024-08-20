Задержан подозреваемый в убийстве в Новой Москве

Ранее в понедельник в частном жилом доме в поселке Михайлово-Ярцевское в Новой Москве обнаружено тело 84-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и его 82-летней супруги в тяжелом состоянии.

Пожилых людей зарубили топором, дом пытались сжечь, уточнили в ведомстве.

«Подозреваемый 1986 г. р. задержан», — указано в сообщении.