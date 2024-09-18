Задержан начальник бронетанковой службы ЦВО Путилов

В отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа, генерал-майора Дениса Путилова завели уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как выяснило следствие, от лица Минобороны РФ для исполнения гособоронзаказа в прошлом году были заключены госконтракты на более чем 140 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. В рамках контрактов предстояли ремонт и техобслуживание военной автомобильной техники.

Контролем исполнения госконтрактов занимался Путилов. Высокопоставленному офицеру Чудинов дал взятку в размере 10 млн рублей, чтобы тот ослабил контроль и предложил иные привилегии и преференции при выполнении гособоронзаказа. Кроме того, с помощью взятки предприниматель рассчитывал в дальнейшем вновь получить контракты.

Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали, в скором времени ему изберут меру пресечения. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям взяткодателя.