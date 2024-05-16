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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Подозреваемым оказался 47-летний уроженец Архангельской области.

В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Сотрудники полиции установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее возле жилого дома, расположенного на улице Николоямская в городе Москве, было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением.