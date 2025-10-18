Задержан глава Депздрава Ивановской области Антон Арсеньев
В Ивановской области задержан глава департамента здравоохранения Антон Арсеньев. Источники в правоохранительных органах сообщили, что чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, пишет ТАСС.
Предварительно известно, что Арсеньеву уже предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.
В настоящее время рассматривается вопрос о том, какую меру пресечения к нему применить.
Как именно Арсеньев мог превысить свои полномочия, пока не раскрывается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
