Задержан глава Депздрава Ивановской области Антон Арсеньев

сегодня в 20:22

В Ивановской области задержан глава департамента здравоохранения Антон Арсеньев. Источники в правоохранительных органах сообщили, что чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, пишет ТАСС .

Предварительно известно, что Арсеньеву уже предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

В настоящее время рассматривается вопрос о том, какую меру пресечения к нему применить.

Как именно Арсеньев мог превысить свои полномочия, пока не раскрывается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

