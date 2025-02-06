Задержан автор YouTube-канала «Прекрасная Россия» Анисимов

В Екатеринбурге силовики задержали YouTube-блогера Евгения Анисимова, которого подозревают в распространении экстремистских материалов, сообщает ТАСС .

Как рассказали в силовых структурах, задержанный на ресурсах собственного проекта «Прекрасная Россия» распространил сведения экстремистской направленности.

Сейчас с блогером проводятся следственные действия.

Как уточнил источник, основанием для возбуждения дела по уголовной статье стали оскорбительные высказывания мужчины в адрес правоохранителей и уроженцев среднеазиатских стран.

У канала «Прекрасная Россия» на видеохостинге YouTube 194 тыс. подписчиков. В его описании говорится, что канал является ресурсом сетевого издания «Ермак-медиа».