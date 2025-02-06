Задержан автор YouTube-канала «Прекрасная Россия» Анисимов
Фото - © скриншот
В Екатеринбурге силовики задержали YouTube-блогера Евгения Анисимова, которого подозревают в распространении экстремистских материалов, сообщает ТАСС.
Как рассказали в силовых структурах, задержанный на ресурсах собственного проекта «Прекрасная Россия» распространил сведения экстремистской направленности.
Сейчас с блогером проводятся следственные действия.
Как уточнил источник, основанием для возбуждения дела по уголовной статье стали оскорбительные высказывания мужчины в адрес правоохранителей и уроженцев среднеазиатских стран.
У канала «Прекрасная Россия» на видеохостинге YouTube 194 тыс. подписчиков. В его описании говорится, что канал является ресурсом сетевого издания «Ермак-медиа».