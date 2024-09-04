Забрызганный кровью «Сапсан» прибыл в Москву

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Поезд «Сапсан», забрызганный кровью, прибыл из Петербурга в Москву. Как выяснилось, ранее скоростной состав сбил женщину на путях, сообщает «Фонтанка» .

Пассажиры «Сапсана», приехавшие на Ленинградский вокзал в 5:30 утра 4 сентября, увидели страшную картину.

«Вагон снаружи весь был в крови. Очень сильный запах крови», — рассказала одна из женщин.

По ее словам, примерно за час до прибытия в Москву поезд начал сигналить, а затем резко остановился.

«На окнах брызги появились, <…> мы поехали дальше», — отметила очевидица.

Источник издания заявил, что на 532 км от станции Завидово на железнодорожных путях была травмирована женщина.