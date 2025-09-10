Забросали камнями: дети учинили жестокую расправу над 3-метровым питоном в ЮАР

В южноафриканском Пайнтауне произошел трагический случай: группа детей жестоко убила трехметровго тигрового питона, сообщает «Царьград» со ссылкой на местную газету Cape Argus.

Обеспокоенные жители обратились к змеелову Гранту Кавано, сообщив о крупной змее желтого цвета, которую заметили возле реки. В качестве подтверждения они предоставили фотографии. Изучив их, Кавано идентифицировал рептилию как тигрового питона и немедленно выехал на место.

К сожалению, к моменту его прибытия змея уже была мертва. Как выяснилось, дети забросали трехметрового питона камнями, а затем, воспользовавшись его дезориентацией, нанесли несколько ударов доской, что и привело к гибели.

По словам Кавано, эта картина вызвала у него и его дочери, помогающей ему в работе, глубокую скорбь и сочувствие к убитой змее.

«Если хотите усыпить животное, делайте это гуманно. Избивать кого-то до смерти — это жестоко», — подчеркнул змеелов.