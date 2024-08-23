Заблудившийся в лесу во Вьетнаме мальчик 4 дня пил воду из ручья и ел листья

Юный житель Вьетнама бесследно исчез во время прогулки в лесу. Полиция коммуны Ламзянг вышла на след шестилетнего ребенка только спустя 4 дня, сообщает «МИР 24» .

Мальчик пропал, когда гостил у родственников в провинции Йенбай. Правоохранители предположили, что тот мог утонуть, и осушили местный пруд, но не нашли его тело.

Пропавшего обнаружил прохожий, когда ребенок громко плакал. Мальчик был в грязи и прятался в кустах маниоки.

Несовершеннолетний признался, что не смог найти дорогу домой, а чтобы выжить, все это время пил воду из ручья, питался листьями и дикими фруктами.

Врачи осмотрели юного пациента и заверили, что его жизни больше ничего не угрожает.