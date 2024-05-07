Заблудившейся девушке помогли выбраться из леса в округе Коломна

С наступлением теплых весенних дней, особенно в дни майских праздников, традиционно граждане открывают дачный сезон, отправляются на пикники в лес и на берега водоемов. Однако иногда приятное времяпрепровождение оборачивается несчастным случаем, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Так, четверо молодых людей ранним утром отправились прогуляться по лесу вблизи СНТ «Речицы-2» г. о. Коломна. Девушка из этой компании отстала от друзей и вскоре поняла, что не может самостоятельно выбраться из лесного массива. Мобильный телефон показывал неустойчивый сигнал и вот-вот должен был разрядиться. Девушке повезло — она успела набрать «112» и сообщить о том, что заблудилась.

По отправленным девушкой координатам на поиски выехали сотрудники полиции и поискового отряда коломенского отделения «ЛизаАлерт». Сотрудники лесной охраны Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес», находясь на маршруте патрулирования, приняли звонок из полиции и тоже подключились к поиску.

Испуганную и расстроенную девушку обнаружили у реки Луговая в Озерском участковом лесничестве — в двух километрах от садоводческого товарищества. За несколько часов, проведенных в лесу, она сильно замерзла.

Поисковики согрели девушку с помощью спасательного термоодеяла, теплых носков, а лесничие предложили ей сухую обувь и на служебном автомобиле доставили до СНТ.

Перед походом в лес не стоит пренебрегать правилами, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций. Они актуальны в любое время года: необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон, желательно надеть яркую одежду — это существенно облегчит поиск в случае, если вы заблудитесь. Отправляясь в лес, нужно предупредить родных и близких о своем маршруте и планируемом времени возвращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.