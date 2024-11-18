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Забился под диван: французского бульдога спасли из горящей квартиры в Подмосковье

Пожарные спасли французского бульдога при тушении возгорания в подмосковной квартире. Сотрудники МЧС передали питомца хозяина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло в поселке Гарь-Покровское Одинцовского округа. Владельцы загоревшейся квартиры пытались самостоятельно спасти собаку, но не смогли ее найти. Сотрудники МЧС нашли перепуганного бульдога под диваном.

На опубликованных кадрах видно, как пожарный дал французскому бульдогу подышать кислородом через маску. В этот момент испуганного пса гладят по голове.

Затем спасатели передали собаку владельцам.