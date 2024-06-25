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ВС РФ за сутки ликвидировали около 2345 бойцов ВСУ

Вооруженные силы России за последние сутки провели ряд активных боевых действий в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Потери живой силы киевского режима за вышеуказанный период составили до 2345 военнослужащих, сообщает п ресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» выполняли боевые задачи в районе трех населенных пунктов в Харьковской области — Волчанск, Терновая и Тихое. Потери ВСУ в этом направлении составили до 235 бойцов.

Подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали до 445 бойцов ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка ДНР и Макеевка ЛНР, заняв более выгодные позиции в вышеуказанных регионах.

Подразделения «Южной» группировки войск за последние сутки ликвидировали более 830 бойцов ВСУ, улучшив свое расположение в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» более выгодно расположились в районах населенных пунктов Торецк и Михайловка ДНР, отразили три контратаки противника, ликвидировав до 560 бойцов живой силы.

Подразделения группировки войск «Восток» успешно укрепили и улучшили свои позиции в районе населенного пункта Великая Новоселка ДНР, ликвидировав здесь более 150 бойцов ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток ликвидировали до 125 военнослужащих ВСУ.

По всем перечисленным направлениям российские военнослужащие также ликвидировали спецтехнику и боеприпасы киевского режима, которыми его снабдили США.