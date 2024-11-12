Российские военнослужащие продолжают ликвидировать противника и уничтожать его технику в Курской области. За последние сутки киевский режим потерял пять танков и радиолокационную станцию в российском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Подразделения группировки российских войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение украинским формированиям в районах пяти населенных пунктов, в том числе Дарьине и Леонидове.

Военные России также отразили семь контратак противника в тех же районах. В итоге ВСУ потеряли до 90 бойцов ранеными и убитыми. Во время этих боевых действий киевский режим потерял два танка, две боевые машины пехоты и три боевые бронированные машины, а также другую технику.

В общей сложности за последние сутки на Курском направлении ВСУ потеряли 300 бойцов, пять танков, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей. Российские военные продолжают операцию по освобождению региона от присутствия противника.