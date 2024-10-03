Российские военнослужащие продолжают операцию по разгрому группировок ВСУ в Курской области, за последние сутки они пресекли пять попыток противника прорваться через границу РФ в районе населенного пункта Новый Путь, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

«Перехода государственной границы не допущено. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах пяти населенных пунктов. В том числе в районе Дарьино, Николаево-Дарьино и Плехово.

В районе населенного пункта Плехово ВСУ потеряли до 30 человек убитыми или ранеными. В общей сложности за сутки киевский режим под Курском потерял более 300 бойцов, четыре боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. Операция по уничтожению формирований противника в российском регионе продолжается.