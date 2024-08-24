За сутки ВС РФ сбили 16 украинских беспилотников вне зоны СВО

сегодня в 13:59

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что в течение последних суток средства противовоздушной обороны страны сбили 44 украинских беспилотника, 16 из которых находились вне зоны проведения специальной военной операции.

Оперативно-тактическая авиация совместно с применением беспилотников и ракет поразила украинскую установку зенитного ракетного комплекса С-125, а также уничтожила склад, где ВСУ хранили горюче-смазочные материалы, и ликвидировала скопление живой силы и военной техники в 138 районах.

За сутки ВСУ лишились трех ракет ATACMS и 12 реактивных снарядов HIMARS американского производства, а также пяти французских управляемых авиационных бомб Hammer.

С начала специальной военной операции на Украине киевский режим потерял в том числе 640 самолетов, 283 вертолета и свыше 30 тысяч беспилотников разного типа.