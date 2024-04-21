«Za Семена»: российские военные мстят за гибель военкора

Российские военные организовали массированную атаку по позициям ВСУ за погибшего в зоне спецоперации военкора Семена Еремина, пишут «Известия» .

Как сообщает издание, во время обстрела украинских боевиков военные кричат: «За Сему Еремина!»

При этом на сотнях снарядов, которые выпускают российские бойцы, написано «Za Семена».

Накануне украинские националисты с помощью беспилотников совершили атаку на запорожском направлении, где свой очередной репортаж снимал военкор «Известий» Семен Еремин. В результате нападения военкор погиб.