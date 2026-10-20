За рулем Mercedes, который насмерть сбил девушку на «зебре», мог быть боец ММА

Водителем Mercedes, насмерть сбившим 23-летнюю девушку на переходе в Красноярске, мог быть боец ММА, сообщает Kras Mash .

Ранее девушка переходила дорогу на улице 9 Мая, а водитель не остановился на красный свет светофора и снес ее. Виновнику смертельного ДТП грозит до пяти лет тюрьмы.

Также водитель разместил в Сети сообщение, в котором сказал, что не виноват в аварии, а пешеход сама переходила дорогу в неположенном месте. Он же, по его словам, ехал со скоростью 60 км/час и просто не стал тормозить на желтый свет.

Водитель уверен, что ему ничего не будет, он уже нанял адвоката и убийцей себя не считает. При этом свои комментарии под постами об аварии парень уже подчистил.

Знакомые спортсмена заявили, что человек, который комментировал ДТП в соцсетях, не боец ММА, а другой мужчина.

Люди под постами о ДПТ отметили, что на видео четко показано, что иномарка явно летела с превышением скорости и на красный свет. Некоторые отметили, что и в случае правоты водителя он не имеет права пренебрежительно высказываться о погибшей.

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