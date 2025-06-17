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За неделю подмосковные росгвардейцы 1 146 раз выезжали по сигналу «Тревога»

Росгвардейцы обеспечили безопасность 126 мероприятий за минувшую неделю. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано 575 граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 926 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъята 101 единица оружия. Составлено 165 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 51 разрешение.

Подразделениями специального назначения выполнены 22 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.