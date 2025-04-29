За минувшие сутки в Подмосковье ликвидировали два лесных пожара

28 апреля на территории гослесфонда Московской области обнаружили 2 пожара. Оба возгорания были выявлены с помощью системы видеомониторинга, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Песковском участковом лесничестве, в 1 км от поселка шлюза «Северка» г. о. Коломна пожар ликвидировали 11 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники за чуть менее 5 часов.

В Отрадинском участковом лесничестве, в 3 км от деревни Никифорово г. о. Серпухов пожар ликвидировали 8 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники за чуть более 6 часов.

Причины пожаров — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.