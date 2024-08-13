За год в Петербурге зафиксировано 43 ДТП по вине водителей трамваев

По его словам, за первые шесть месяцев 2024 года трамвайные вагоны совершили более 1,2 миллиона рейсов, при этом за это время зафиксировано всего 29 ДТП с участием трамваев, в результате которых были пострадавшие. Из них 15 случаев были падениями пассажиров, произошедшие не по вине водителей.

Лепешкин отметил, что вероятность падения пассажира в трамвае за полгода составила всего 0,00125 процента. Он также подчеркнул, что за тот же период времени по вине водителей трамваев случилось всего 4 ДТП с пострадавшими.

Что касается столкновений трамваев с автотранспортом без пострадавших, то таких случаев было 292, причем по вине водителей трамваев произошли 43 из них. Остальные 85% ДТП случились из-за других участников дорожного движения, которые не пропускают трамваи или резко перестраиваются перед ними.

«Трамвай, наверное, — это самый безопасный вид транспорта», — резюмировал Лепешкин.

Обновление трамвайного парка Петербурга продолжается по поручению губернатора Александра Беглова.