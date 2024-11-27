Командир роты БПЛА ВСУ Онистрат: за 10 дней в Торецке мы потеряли 500 бойцов

Военнослужащий ВСУ и командир роты беспилотников Андрей Онистрат в интервью заявил, что за 10 дней в городе Торецк (ДНР) украинские силы потеряли 500 человек убитыми и пленными. По словам военного, российские войска «подловили» бригады на ротации и напали на них, сообщает украинское издание «Страна» .

Онистрат заявил, что люди «исчезли», когда в Торецке 95-я бригада ВСУ ротировалась на 150-ю бригаду.

Во время пересменки в тыл 95-й бригады зашли российские военные в количестве до 150 человек, после чего 40 бойцов ВСУ «пропали». Аналогичная ситуация повторилась и на следующий день.

«Короче, десять дней минус 500 человек», — признался командир роты БПЛА.

Между тем американское агентство Reuters сообщило, что за месяц в ДНР российские силы освободили территорию размером с половину Лондона. ВС РФ в последнее время начали продвигаться самыми быстрыми темпами с момента начала военных действий, утверждали журналисты со ссылкой на украинских осинтеров из проекта DeepState.