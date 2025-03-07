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Yle: американские самолеты сбросили бомбы в Финляндии в ходе учений

В Финляндии два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress сбросили бомбы на цели в рамках учений на полигоне Роваярви, сообщает «Царьград» .

По информации местного портала Yle, бомбы были сброшены в соответствии с установленными в Финляндии предупредительными правилами. Руководство сбросами осуществлялось финскими и американскими авианаводчиками.

Аки Пуустинен, глава финских ВВС, подчеркнул, что взаимодействие с Соединенными Штатами способствует укреплению обороноспособности Финляндии и повышению безопасности всего североевропейского региона.

Уточняется, что учения ВВС Финляндии со стратегическими бомбардировщиками США проводятся в финском воздушном пространстве с июля 2024 года.