Yle: американские самолеты сбросили бомбы в Финляндии в ходе учений
Фото - © Министерство обороны РФ/РИА Новости
В Финляндии два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress сбросили бомбы на цели в рамках учений на полигоне Роваярви, сообщает «Царьград».
По информации местного портала Yle, бомбы были сброшены в соответствии с установленными в Финляндии предупредительными правилами. Руководство сбросами осуществлялось финскими и американскими авианаводчиками.
Аки Пуустинен, глава финских ВВС, подчеркнул, что взаимодействие с Соединенными Штатами способствует укреплению обороноспособности Финляндии и повышению безопасности всего североевропейского региона.
Уточняется, что учения ВВС Финляндии со стратегическими бомбардировщиками США проводятся в финском воздушном пространстве с июля 2024 года.