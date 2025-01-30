WSJ: военный вертолет столкнулся с пассажирским бортом в США на высоте 90 м
Фото - © скриншот
Столкновение между военным вертолетом и пассажирским самолетом в Вашингтоне произошло на высоте около 90 м. Информация о трагедии сразу была передана президенту США Дональду Трампу, Пентагон инициировал расследование, сообщает «Царьград».
Как пишет Wall Street Journal, столкновение произошло на высоте примерно 300 футов (91,4 м). Эти данные основаны на геолокационной информации, поступившей от воздушного судна.
Также известно, что в ходе трагедии диспетчеры в Вашингтоне указывали рейсам «оставаться на месте».
Трамп был немедленно проинформирован о складывающейся ситуации в аэропорту Вашингтона. Пентагон подтвердил начало расследования, касающегося столкновения воздушных транспортных средств.
Пассажирский самолет CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 в небесном пространстве над Вашингтоном. Трагедия произошла над рекой Потомак, на правом берегу которой расположен аэропорт имени Рейгана. В результате данного столкновения самолет рухнул в воду. Выживших нет.