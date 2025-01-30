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WSJ: военный вертолет столкнулся с пассажирским бортом в США на высоте 90 м

Столкновение между военным вертолетом и пассажирским самолетом в Вашингтоне произошло на высоте около 90 м. Информация о трагедии сразу была передана президенту США Дональду Трампу, Пентагон инициировал расследование, сообщает «Царьград» .

Как пишет Wall Street Journal, столкновение произошло на высоте примерно 300 футов (91,4 м). Эти данные основаны на геолокационной информации, поступившей от воздушного судна.

Также известно, что в ходе трагедии диспетчеры в Вашингтоне указывали рейсам «оставаться на месте».

Трамп был немедленно проинформирован о складывающейся ситуации в аэропорту Вашингтона. Пентагон подтвердил начало расследования, касающегося столкновения воздушных транспортных средств.

Пассажирский самолет CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 в небесном пространстве над Вашингтоном. Трагедия произошла над рекой Потомак, на правом берегу которой расположен аэропорт имени Рейгана. В результате данного столкновения самолет рухнул в воду. Выживших нет.