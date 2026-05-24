WSJ: стрелявший возле Белого дома умер в больнице

Открывший стрельбу возле Белого дома умер от полученных ран в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее вооруженный человек стал стрелять возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь.

Предварительное расследование показывает, что по мере приближения он достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров.

Инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.

