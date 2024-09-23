WSJ: истребители Японии открыли огонь по российскому разведывательному самолету

Японские реактивные истребители выпустили предупредительные ракеты по разведывательному самолету ВКС РФ, нарушившему воздушное пространство Японии. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Как уточняется в материале, это первый случай, когда Токио занял столь жесткую позицию в отношении вторжения в свое воздушное пространство.

Издание утверждает, что российский патрульный самолет Ил-38 трижды входил в воздушное пространство Японии с 13:00 до 16:00 по местному времени в понедельник.

Военный борт пролетал над водами острова Ребун, самой северной части главного японского острова Хоккайдо, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Истребители Воздушных сил самообороны Японии были вынуждены выпустить предупредительные ракеты по российскому борту, чтобы вытеснить его из воздушного пространства страны.