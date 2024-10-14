WP: спасатели в США уехали из зоны урагана из-за вооруженных ополченцев

Сотрудники федслужб экстренного реагирования США, которые задействованы в пострадавших от урагана «Хелен» территориях, уехали из зоны работ из-за сообщений об угрозе вооруженных ополченцев, сообщает Газета.ru .

Как пишет газета The Washington Post, это произошло 12 октября в штате Северная Каролина. При работах по восстановлению местности представитель Лесной службы страны отправил срочное предупреждение ведомствам о том, что были обнаружены два грузовика вооруженных ополченцев.

По данным лесной охраны, эти люди вели охоту на сотрудников Федерального агентства по управлению в ЧС.

Чтобы обеспечить безопасность, спасателям посоветовали незамедлительно эвакуироваться из района работы. Они вернулись обратно только к полудню 13 октября.

Недавно по США пронеслись ураганы «Милтон» и «Хелен». Они унесли жизни от 14 до 17 человек, разрушено порядка 125 домов, в основном временное жилье. Убытки от ураганов оценивают в 50 млрд долларов.