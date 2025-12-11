WP: американец убил мать и совершил суицид из-за чата ChatGPT

После трагического инцидента, в котором 56-летний американец Стейн-Эрик Солберг лишил жизни свою мать, а затем совершил суицид, компания OpenAI стала фигурантом судебного разбирательства, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post (WP).

Семья погибшей женщины возлагает вину за ухудшение параноидального состояния Солберга на чат-бот ChatGPT.

Наследники погибшей Сюзанны Адамс подали иск в суд, утверждая, что Солберг длительное время страдал от психических расстройств и подозревал свою мать в шпионаже.

Истцы настаивают на том, что компания-создатель ChatGPT несет ответственность за трагическую смерть Адамс, так как выпустила «некачественный продукт», который усилил параноидальные тенденции у Солберга. Согласно публикации, проблемы у Солберга возникли задолго до его взаимодействия с чат-ботом.

«ChatGPT превратил мою бабушку в мишень, сделав ее злодейкой в мире иллюзий, который создал искусственный интеллект. Месяцами ChatGPT поддерживал самые параноидальные убеждения моего отца, разрушая его связь с реальной жизнью. OpenAI обязана нести ответственность», — заявил сын Солберга.

Компания OpenAI заявила, что планирует внимательно изучить иск и все предъявленные в нем аргументы.

