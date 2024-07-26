Взрывы прозвучали в трех регионах Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы
В Киевской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы, пишет RT со ссылкой на украинские источники.
На фоне воздушной тревоги прогремели взрывы в Киевской, Черниговской, Сумской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сказано в сообщении.
О происшествиях сообщают мониторинговые каналы, сказано в публикации.
Ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога и угроза атаки БПЛА.