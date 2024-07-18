Взрывы прозвучали в Днепропетровске и Кривом Роге

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге, пишет газета « Известия ».

«В Днепре и Кривом Роге звучат взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской телекомпании ТСН, на которую ссылается российское издание.

Информация о ситуации на земле не приводится.

Ранее на территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Взрывы ночью в четверг также были зафиксированы в Полтавской области.