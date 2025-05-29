Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Волоколамском округе

Заместитель начальника отряда Денис Совенков рассказал, что в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил местный житель, который рассказал, что при прокладке дренажной траншеи у себя на участке обнаружил взрывоопасный предмет.

«Прибыв на место вызова, спасатели идентифицировали снаряд как 81-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности», — уточнил Денис Совенков.

Работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.