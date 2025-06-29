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Взрывчатку обнаружили на стройке виадука через проспект в Петербурге

Самодельное взрывное устройство нашли на стройке виадука через Дальневосточный проспект в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал « 78 ».

Вечером 28 июня прохожий увидел, что неизвестный прикрепил к забору полуторалитровую бутылку со странным веществам. К емкости была прицеплена батарея «Крона» и другое неопознанное устройство.

Мужчина позвонил правоохранителям. На место происшествия приехали сотрудники инженерно-технического отряда ОМОН. Они обезвредили взрывчатку.

Бутылку, в которой находилось странное вещество, отправили на расследование.