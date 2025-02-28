Взрывают светошумовые гранаты: в Афинах вспыхнули беспорядки

Полиция взрывает светошумовые гранаты на митинге в Афинах

На площади Синтагма в Афинах собрались тысячи человек из-за общенациональной забастовки. Полиция начала применять светошумовые гранаты, сообщает РИА Новости .

По всей Греции 28 февраля проходят массовые митинги. Центральные станции метро в Афинах закрыты, на улицах собрались толпы людей, которые идут к месту акции протеста. Улицы в центре города тоже перекрыты. В воздухе дежурят полицейские вертолеты.

На площади Синтагма собралась целая толпа. Она выкрикивает нелицеприятные слова в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Люди требуют его отставки.

В какой-то момент на площади полиция начала взрывать светошумовые гранаты. Раздались десятки взрывов. По какой причине — неизвестно. Однако запаха слезоточивого еще газа не чувствуется.

Незадолго до произошедшего некоторые люди попытались уйти с площади, но не смогли из-за давки.