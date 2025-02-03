Взрыв в ЖК Москвы произошел прямо под квартирой звездного адвоката

Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел под квартирой адвоката Сергея Жорина, защищавшего публичных личностей. В момент ЧП юриста не было дома, сообщает SHOT .

По словам Жорина, он не был лично знаком с главой Федерации бокса ДНР и основателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, пострадавшим при подрыве, но пересекался с ним в ЖК. Юрист добавил, что пока не посещал свое жилье, поэтому не может оценить ущерб от взрыва.

По данным СМИ, Армену Саркисяну ампутировали ногу после взрыва в «Алых парусах». В результате ЧП, как сообщали РИАМО в московском Депздраве, погиб один человек и четверо пострадали.

По факту взрыва в элитном ЖК на Авиационной улице возбуждено уголовное дело.