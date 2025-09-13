сегодня в 18:57

Взрыв в баре Мадрида: пострадал 21 человек

В одном из баров испанской столицы прогремел взрыв, в результате которого пострадали не менее 25 человек, как сообщает газета El País. При этом Служба экстренной помощи подтвердила инцидент, но пока говорит о 21 пострадавшем, пишет ТАСС .

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Официальная причина взрыва пока не установлена.

По одной из версий, происшествие в баре случилось из-за утечки газа.

Взрывная волна затронула жилой дом на улице Мануэля Марото, который находился над баром. На месте происшествия работают в том числе кинологи. Подробности инцидента выясняются.

