Взрыв произошел на складе боеприпасов в Чехии

В небольшом поселении Боржины в восточной части Чехии на складе, где хранится военное снаряжение, принадлежащее фирме Policske strojirny, прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек, пишет ТАСС со ссылкой на Idnes.

Полиция через социальную сеть Х уведомила население об отсутствии угрозы, подтвердив проведение экстренной эвакуации персонала с территории предприятия, где прогремел взрыв. Для ликвидации последствий происшествия мобилизовали сразу 10 бригад пожарных.

По данным информагентства ČTK, завод, где произошло ЧП, специализируется на производстве боеприпасов большого калибра, ремонте военной техники и поставке комплектующих. Компания Policske strojirny входит в состав холдинга STV Invest.

Это не первый подобный случай. На востоке Чехии в деревне Врбетице в 2014 году случилось 2 серьезных происшествия на военных складах. Первое произошло осенью — 16 октября взорвалось 50 т боеприпасов, что привело к гибели двух работников Imex Group, компании-арендатора склада, принадлежавшего «Военному техническому институту». Спустя полтора месяца, 3 декабря, последовал второй взрыв на расстоянии 1,2 км от первого инцидента. Там хранилось 13 т взрывчатки на складе, также арендованном Imex Group.