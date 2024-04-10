Взрыв прогремел во французском торговом порту Сет

Человек пострадал при взрыве во французском порту Сет

Стало известно, что возгорание произошло на заводе Saipol. Крупный пожар распространился по всему периметру здания.

В результате произошедшего известно об одном пострадавшем. На месте работают экстренные службы.

Предприятие относится к категории SEVESO и находится под наблюдением властей из-за потенциально опасного сырья.