Взрыв прогремел во французском торговом порту Сет
Человек пострадал при взрыве во французском порту Сет
Мощный взрыв прогремел во французском торговом порту Сет из-за возгорания этанола, сообщает РЕН ТВ.
Стало известно, что возгорание произошло на заводе Saipol. Крупный пожар распространился по всему периметру здания.
В результате произошедшего известно об одном пострадавшем. На месте работают экстренные службы.
Предприятие относится к категории SEVESO и находится под наблюдением властей из-за потенциально опасного сырья.