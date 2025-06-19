Взрыв прогремел у резиденции норвежского посла в Тель-Авиве

сегодня в 23:45

При взрыве у резиденции посла Норвегии в Тель-Авиве никто не пострадал

По предварительным данным международного агентства Reuters, среди сотрудников дипломатической миссии жертв и пострадавших нет, однако масштабы разрушений пока не уточняются.

Взрывное устройство сработало в непосредственной близости от ограждения дипломатического комплекса. На место немедленно прибыли подразделения израильской полиции и службы безопасности. Территория оцеплена, начата проверка на наличие других опасных предметов

Официальные представители МИД Норвегии пока воздерживаются от комментариев, ожидая подробного отчета израильских властей. В израильской полиции рассматривают все возможные версии произошедшего, включая теракт и провокацию.

Местные СМИ сообщают о временном перекрытии движения в районе дипломатического квартала. Жителей соседних домов просят оставаться в помещениях до завершения спецоперации.