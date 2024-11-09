Взрыв бомбы при теракте на вокзале Пакистана попал на видео, 24 человека погибли

Президент России Владимир Путин по случаю теракта на вокзале в Пакистане, в котором погибли 24 человека, направил телеграмму президенту страны Асифу Али Зардари, сообщает Mash .

Момент взрыва попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, что большое количество людей в момент происшествия находились на перроне перед стоящим поездом. Люди прощались с близкими и родственниками, когда прогремел взрыв.

В результате происшествия смертельные травмы получили 24 человека. Еще 50 человек травмированы, медики оказывают им помощь.

Ответственность за взрыв на себя взяла военизированная организация «Армия освобождения Белуджистана», признанная террористической на территориях Великобритании, США, Евросоюза и Китая.