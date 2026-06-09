Взял за ноги и выше: москвичка пожаловалась на любителя лапать девушек в метро
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Неизвестный мужчина неожиданно облапал девушку у станции метро «Водный стадион» на севере Москвы.
Пострадавшая Анжелика (имя изменено) рассказала, что извращенец, проходя мимо, неожиданно «схватил ее за ноги и выше», пытался лапать. Девушка пошла за неадекватом, но ему удалось скрыться во дворах.
«Для любителей „спровоцировала“ — была одета в скромное платье и спокойно шла к метро», — подчеркнула Анжелика в социальных сетях.
Москвичка добавила, что написала заявление в правоохранительные органы.
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