«Вызывай полицию!»: девушки подрались из-за места на органном концерте

Девушки пришли, чтобы послушать орган на Острове Канта в Калининграде. Однако концерт для них закончился преждевременно из-за драки, которую любители классической музыки устроили из-за места.

Об инциденте рассказала блогер Анастасия Цолан. Билеты на органный концерт продаются без закрепления мест. Она подошла к свободному креслу, но девушка, сидящая рядом, заявила, что здесь занято.

Блогера это не смутило, она спокойно села на свободное место впереди. Однако другая поклонница органной музыки решила также присесть возле девушки, что стало фатальной ошибкой.

Дамы начали спорить, в итоге разборки из-за места закончились дракой. Обиженная девушка, которая пыталась занять кресло, попросила мужа вызвать полицию.

Правоохранители действительно прибыли в зал, но агрессор продолжала охранять свое место. Она заявила полицейским, что выйдет на разговор только после окончания концерта. Но в итоге зачинщицу скандала удалось вывести из зала. Чем закончился конфликт, неизвестно.

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