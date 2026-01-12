Вытряхнула из пакета: в Кемерове женщина оставила на пороге ветклиники котенка

сегодня в 16:15

Кемеровчанка решила избавиться от котенка, оставив его у ветклиники

В Кемерове неизвестная оставила маленького котенка у входа в одну из городских ветклиник, сообщает Сiбдепо .

Видео с камер, зафиксировавшее этот момент, мгновенно распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина, войдя в помещение, достает белый пакет и вытряхивает оттуда черного кота.

«Взрослая женщина, вместо того чтобы обременять себя заботой о живом существе, решила избавиться от него», — написал автор жалобы в Сети.

Снимком сердитого, брошенного котенка также поделился анонимный пользователь.

Все произошло в ветеринарной клинике «Ирбис», расположенной в Центральном районе города. Практически сразу после появления информации в интернете откликнулись люди, выразившие готовность временно приютить котенка.

