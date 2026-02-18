Вытащили из дома и запихали в авто: неизвестные похитили человека в Приморье

В Приморье человека похитили из дома и увезли в неизвестном направлении

Неизвестные похитили человека из частного дома в городе Артеме. Его увезли на машине в неустановленном направлении, сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

Похищение произошло 16 февраля на улице Лазо. Группа лиц на иномарке Toyota Prius приехала к жилому дому и, применив насилие, принудительно запихала потерпевшего в салон автомобиля. Затем они увезли свою жертву в неустановленное место.

Следком Приморья возбудил уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Сейчас ведется розыск злоумышленников и потерпевшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также лица, которые могут быть причастны к похищению. Опрашиваются свидетели.

