Выставили на улицу: боец СВО с ранением головы пожаловался на медиков Петербурга

В петербургском НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе дали ответ на жалобу участника СВО Владлена М. Тот заявил, что был выгнан из больницы после спора с медсестрами, а в заключении ему указали: «не имеет противопоказаний к нахождению на гауптвахте», сообщает РБК .

В медучреждении рассказали, что боец лечился с ноября 2024 года. Его собирались выписать 6 февраля 2025 года. Солдат не был комиссован, соответственно, «решение о его дальнейшем статусе принимают структуры, которые не связаны с больницей».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале призвал завести на медиков, «выгнавших на улицу» военнослужащего, уголовное дело за оставление в опасности.

Он также опубликовал ролик со скорой помощью и написал, что врачи, приехавшие по вызову бойца СВО, отказались забирать его в больницу, мотивировав это тем, что не имеют права госпитализировать участников спецоперации.

Владлен — военнослужащий 14 отдельной бригады спецназначения ГРУ.