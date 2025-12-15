Вышел весь в крови: москвич порезал ногу в бассейне премиального фитнес-клуба

Посетитель пришел в бассейн по гостевому визиту вместе с супругой. Во время купания он почувствовал сильную боль.

Как рассказал пострадавший, края троса, который разделяет дорожки, были слишком острыми — и разрезали ногу. Из воды мужчна вышел в крови. Дежурный тренер принес ему аптечку и перевязал рану.

Клиент добавил, что кровотечение не останавливалось. Тогда он обратился в больницу, где пациенту сделали перевязку и отправили на больничный, так как рана оказалась глубокой.

Жена пострадавшего обратилась с жалобой в фитнес-клуб. Но XFIT вину в инциденте не признает. Там только пообещали начислить еще один гостевой визит на абонемент.

