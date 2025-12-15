Вышел весь в крови: москвич порезал ногу в бассейне премиального фитнес-клуба
Мужчина вспорол ногу в бассейне столичного премиального фитнес-клуба «XFIT Перово», рана оказалась глубокой, сообщает «SHOT проверка».
Посетитель пришел в бассейн по гостевому визиту вместе с супругой. Во время купания он почувствовал сильную боль.
Как рассказал пострадавший, края троса, который разделяет дорожки, были слишком острыми — и разрезали ногу. Из воды мужчна вышел в крови. Дежурный тренер принес ему аптечку и перевязал рану.
Клиент добавил, что кровотечение не останавливалось. Тогда он обратился в больницу, где пациенту сделали перевязку и отправили на больничный, так как рана оказалась глубокой.
Жена пострадавшего обратилась с жалобой в фитнес-клуб. Но XFIT вину в инциденте не признает. Там только пообещали начислить еще один гостевой визит на абонемент.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.